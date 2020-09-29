Два малолітніх хлопця влаштували пожежу в Харкові
"У Куп'янському районі Харківської області два підлітки 2003 і 2006 р.н. підпалили суху траву. Пожежа могла перейти на храм, який знаходиться неподалік", - повідомили в Куп'янському відділенні ДСНС України в Харківській області.
Внаслідок пожежі в смт Ківширівка біля ФОК "Металург" вигоріло близько гектара трави.
Винуватці пожежі були знайдені рятувальниками спільно з поліцією.
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