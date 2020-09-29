Мама загиблого під Харковом в авіакатастрофі курсанта опублікувала на своїй сторінці зворушливий пост пам'яті сина
"Мій милий синок, вчора 25.09. 2020 загинув в авіакатастрофі. Люблю тебе, ти в моєму серці назавжди", - написала Олена.
Мама загиблого курсанта також опублікувала фотографії сина.
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Користувачі висловлюють Олені щире співчуття, відзначаючи, що плаче вся Україна. У коментарях хлопця згадують як завжди світлого, позитивного і доброго.
До слова, 29 вересня, на Меморіалі Слави прощаються з 20-річним Віталієм Вільховим, який загинув в авіакатастрофі під Харковом
Молодий чоловік отримав 90% опіків тіла і множинні травми під час аварії літака АН-26 під Чугуєвом.
Незважаючи на зусилля лікарів - хлопець помер.
Прощання з іншими загиблими під час авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після завершення експертиз.
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