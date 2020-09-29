Сім'ї загиблих під час аварії літака Ан-26 в Харківській області, отримають по 1,5 мільйона гривень допомоги

Про це повідомив під час позачергового засідання Кабінету Міністрів заступник Міністра оборони Ігор Старобінський.

"Міністром оборони прийнято рішення про виплату одноразової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців. Розмір виплат становить 750 прожиткових мінімумів, що становить 1 мільйонів 576 тисяч гривень на кожного", — розповів Старобинський.

Чиновник також додав, що виплати будуть здійснені за рахунок фондів Міноборони.

"Це ціна за життя сина . а скільки ж треба мільйонів щоб полегшити душі і вилікувати серця батьків які втратили своїх синів ... Та таких цифр не існує...", "Краще розстріляти тих, хто послав хлопців летіти на такому літаку, хоча такий біль ніщо не вгамує", "Якби ці гроші допомогли повернути хлопців...", " Та не один мільйон, не замінять матері сина", "І що їм з цих грошей. Сина не повернеш. З цим болем тепер все життя жити", - пишуть харків'яни в коментарях.

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