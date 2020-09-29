У Харківській області за добу китайський вірус підтверджений у 426 осіб - найбільший показник в Україні
Згідно даних РНБО, всього станом на ранок 29 вересня китайський вірус лабораторно підтверджений у 18129 осіб.
Всього в регіоні від наслідків ковіда 341 людина померли (8 випадків за минулу добу), 4331 пацієнта одужали, продовжують хворіти 13457 осіб.
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До слова, 28 вересня набуло чинності нове карантинне зонування.
Харків, Люботин, а також Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області залишаються в помаранчевій карантинній зоні.
Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський і Чугуїв, а також Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області потрапили в "жовту" зону.
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