Сьогодні, 29 вересня, на Меморіалі Слави прощаються з 20-річним Віталієм Вільховим, який загинув в авіакатастрофі під Харковом

Молодий чоловік отримав 90% опіків тіла і множинні травми під час аварії літака АН-26 під Чугуєвом.

Незважаючи на зусилля лікарів-хлопець помер.

Прощання з іншими загиблими під час авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після завершення експертиз.

До слова, загиблий в авіакатастрофі під Харковом курсант з дитинства мріяв бути льотчиком

Близько 10: 50 в суботу, 26 вересня, загинув один з курсантів Харківського університету ім І.Кожедуба, який постраждав при авіакатастрофі. Його доставили в лікарню з 90% опіків тіла у важкому стані. Всю ніч за його життя боролися лікарі, проте врятувати його так і не змогли.

На момент смерті Віталію Вільховому було 20 років, родом він з міста Соснівка Львівської області. У 2018 році він закінчив Львівський державний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут. Після цього він вступив до Харківського університету ім. І. Кожедуба. Заступник начальника ліцею ім. Героїв Крут Тарас Гривул розповів, що курсант завжди відрізнявся від своїх однолітків і був цілеспрямованим.

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