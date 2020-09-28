28 вересня набуло чинності нове карантинне зонування

Харків, Люботин, а також Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області залишаються в помаранчевій карантинній зоні.

Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Первомайський і Чугуїв, а також Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області потрапили в "жовту" зону.

Харьков, карантин, вирус

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До слова, на Харківщині збільшилася кількість летальних випадків.

За даними системи моніторингу поширення епідемії китайського вірусу РНБО України, за 27 вересня померло ще дві людини. 

За весь час у Харківській області відомо про 333 летальні випадки від COVID-19.

За добу в Харківській області заразилися китайським вірусом 339 осіб.

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