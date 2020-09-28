У Харківській області перевищено два критерії, необхідні для послаблення карантину
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Критерій захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 183,1, що в 4,5 рази вище норми (має бути менше 40). Завантаженість ліжок у лікарнях за останні п'ять днів (з 23 по 27 вересня) теж не була в нормі і становила від 50,8 до 57,3% при нормі менше або дорівнює 50%.
Третій показник-охоплення тестуванням за останні сім днів-нормі відповідає (117,4 на 100 тисяч населення, має бути більше 24). У лікарнях першої хвилі сьогодні є 2333 ліжка.
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До слова, на Харківщині збільшилася кількість летальних випадків.
За даними системи моніторингу поширення епідемії китайського вірусу РНБО України, за 27 вересня померло ще дві людини.
За весь час у Харківській області відомо про 333 летальні випадки від COVID-19.
За добу в Харківській області заразилися китайським вірусом 339 осіб.
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