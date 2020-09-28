Геннадій Кернес прокоментував рішення Михайла Добкіна балотуватися в мери Харкова
Про це Кернес заявив у коментарі виданню "Страна", який він передав через родичів.
Важливо відзначити, що це перший публічний коментар Кернеса з моменту його хвороби.
"Я не сприймаю це як дружній жест, який нібито спрямований на передбачення політичних ризиків. Це не допомога, а спроба використовувати чужий політичний капітал, щоб посилитися самому, а не посилити мене під час виборчої кампанії. І виглядає дуже неблагородно. В останні роки ми навіть не вітаємо один одного з днем народження. І не засмучуємо один одного дружбою", - заявив Кернес.
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Як передає видання, сім'я, близькі друзі, політики Харкова сприймають висунення Добкіна як політичну зраду з боку людини, яка назвала себе учнем Кернеса.
До слова, мер Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в клініці "Шаріте", одужує.
Про це повідомив у Telegram друг Харківського градоначальника бізнесмен Павло Фукс.
Зокрема, Фукс оприлюднив медичний висновок професора клініки "Шаріте", що стосується самопочуття Геннадія Кернеса.
У документі сказано наступне: "Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання. З повагою, професор, директор клініки Норберт Сутторп".
Нагадавши, харків'яни обурилися терміновою евакуацією Кернеса до Німеччини.
Як повідомляла Politeka, один тільки особистий борт майже 2 млн: у скільки обійшовся переліт і лікування Кернеса.
Також Politeka писала, що помпезне лікування Кернеса обурило харків'ян.