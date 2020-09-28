На Барабашово невідомі обстріляли церкву

Обстріляли каплицю, яку вчора, 27 вересня, освятили.

Імовірно, обстріл вівся з проїжджаючої повз машини. Всі обставини з'ясовуються.

До слова, на Харківщині злочинець убив людину, яка відпочивала на природі, і ще одного поранив-тепер він піде під суд.

Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

«До суду направлено обвинувальний висновок щодо 53-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства та незаконного носіння вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, в червні 2020 року житель Барвінківського району спровокував сварку з групою відпочиваючих, які перебували в лісопосадці.

Чоловік вимагав, щоб його відвезли додому, але отримав відмову. Тоді 53-річний зловмисник відкрив вогонь зі зброї по натовпу людей.

В результаті від отриманих поранень загинув 26-річний житель Харківщини. Його 36-річний товариш був госпіталізований.

Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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