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Імовірно, обстріл вівся з проїжджаючої повз машини. Всі обставини з'ясовуються.
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До слова, на Харківщині злочинець убив людину, яка відпочивала на природі, і ще одного поранив-тепер він піде під суд.
Про це повідомили в прес-службі обласної прокуратури.
«До суду направлено обвинувальний висновок щодо 53-річного раніше судимого чоловіка за фактом умисного вбивства та незаконного носіння вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами справи, в червні 2020 року житель Барвінківського району спровокував сварку з групою відпочиваючих, які перебували в лісопосадці.
Чоловік вимагав, щоб його відвезли додому, але отримав відмову. Тоді 53-річний зловмисник відкрив вогонь зі зброї по натовпу людей.
В результаті від отриманих поранень загинув 26-річний житель Харківщини. Його 36-річний товариш був госпіталізований.
Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
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