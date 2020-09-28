У Харкові різко похолодає і пройдуть дощі

Вночі 28 вересня очікується температура від 9 до 14 градусів тепла, передбачається невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, пориви вітру 15-20 м/с.вдень буде до 20-25 градусів тепла, опадів не передбачається, місцями можливі пориви вітру 15-20 м/с., передає "Синоптик".

У ніч на 29 вересня стовпчик термометра покаже від 8 до 13 градусів тепла погода без істотних опадів, вітер 7-12 м/с. Вдень температура підніметься до 18-23 градусів, місцями пройде невеликий короткочасний дощ, можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі 30 вересня позначка на термометрі опуститься до 8-13 градусів тепла. У світлий час доби очікується температура від 15 до 20 градусів тепла, місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер - 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с.

До слова, на Харківщині збільшилася кількість летальних випадків.

За даними системи моніторингу поширення епідемії китайського вірусу РНБО України, за 27 вересня померло ще дві людини.

За весь час у Харківській області відомо про 333 летальні випадки від COVID-19.

За добу в Харківській області заразилися китайським вірусом 339 осіб.

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