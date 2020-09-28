На Харківщині збільшилася кількість летальних випадків

За даними системи моніторингу поширення епідемії китайського вірусу РНБО України, за 27 вересня померло ще дві людини.

За весь час у Харківській області відомо про 333 летальні випадки від COVID-19.

За добу в Харківській області заразилися китайським вірусом 339 осіб.

Politeka писала, що українцям анонсували нові обмеження в рамках адаптивного карантину. Рішення про перегляд зонування було затверджено під час засідання Держкомісії з питань ТБ і НС.

За словами міністра Кабінету Міністрів Олега Немчинова, українська столиця вийшла з помаранчевої зони карантину, і це має на увазі деякі пом'якшення для населення.

Нове зонування за рішенням Держкомісії набуде чинності з понеділка, 28 вересня, і діятиме протягом наступних двох тижнів.

До Червоної зони потрапили Тернопіль та Бережани, і тепер у цих населених пунктах буде обмежена робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе та ресторанів.

У столиці, яку "відправили" в жовту зону, тепер не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

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