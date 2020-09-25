Мер Харкова Геннадій Кернес, який перебуває на лікуванні в клініці "Шаріте", одужує

Про це повідомив у Telegram друг Харківського градоначальника бізнесмен Павло Фукс, передає Politeka.

Зокрема, Фукс оприлюднив медичний висновок професора клініки "Шаріте", що стосується самопочуття Геннадія Кернеса.

У документі сказано наступне: "Геннадій Кернес з Харкова (Україна) знаходиться у нас на лікуванні. Він прогресує кожен день, і ми сподіваємося на його повне одужання. З повагою, професор, директор клініки Норберт Сутторп".

Politeka писала про те, що пасинок Харківського міського голови Геннадія Кернеса розповів, як на даний момент почувається чиновник. За його словами, Кернес відчуває себе набагато краще.

"Сьогодні вранці був у @gepard59. Стан набагато кращий, лікарі вирішують, коли зможуть відпустити до Харкова. Зв'язок в палаті як і раніше заборонена. На вибори йде він, і це не обговорюється", – стверджує Родіон.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що у харківського мера Геннадія Кернеса хочуть приховати інформацію про реальне самопочуття чиновника. Робиться це нібито з метою того, щоб не було перешкод при висуненні Харківського градоначальника кандидатом на пост міського голови на найближчих місцевих виборах. Повідомляється, що фотографії Геннадія Кернеса, яку активно поширюють ЗМІ, і яку нібито зробили сьогодні, насправді вже кілька місяців.

У мережі пишуть, що зроблений цей кадр дійсно в німецькій клініці Шаріте, але не у вересні 2020-го, а кілька місяців тому, коли Кернеса таємно привезли в цю клініку в перший раз.

Нагадавши, харків'яни обурилися терміновою евакуацією Кернеса до Німеччини.

Як повідомляла Politeka, один тільки особистий борт майже 2 млн: у скільки обійшовся переліт і лікування Кернеса.

Також Politeka писала, що помпезне лікування Кернеса обурило харків'ян.