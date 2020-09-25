Пожежа почалася в квартирі на другому поверсі

У Харкові горіла квартира в двоповерховому житловому будинку

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію прес-служби ДСНС.

Повідомляється, що пожежа сталася в центрі міста, на вулиці Конторській, в будинку, який був побудований ще в 1917 році.

Повідомлення про загоряння було отримано рятувальниками в четвер, 24 вересня близько 18 години.

Ліквідувати загоряння на площі 200 кв.метрів вдалося лише сьогодні, 25 вересня, о 1 ночі. На жаль, не вдалося обійтися без жертв. За даними рятувальників, в результаті НП загинули дві людини.

Всього в будинку знаходиться вісім квартир, загоряння виникло в квартирі, що знаходиться на другому поверсі. Розгорівшись, полум'я вогню перекинулося на горище і дах.

До гасіння загоряння залучили 56 чоловік особового складу та 16 одиниць спеціальної техніки. На даний момент причина пожежі невідома.

Politeka писала, що в Києві в багатоповерхівці спалахнула масштабна пожежа. Так, повідомляється, що на Троєщині триває ліквідація серйозної пожежі в житловому будинку.

"Ранок починається не з кави: серйозна пожежа житлового будинку в Києві на вулиці Закревського, 41 а, Троєщина. На місці рятувальники ДСНС. Попередньо вогонь почався на сходовій клітці одного з верхніх поверхів і зараз стрімко поширюється", - йдеться в повідомленні.

У середу, 23 вересня, в Софіївській Борщагівці загорівся шестиповерховий житловий будинок. Повідомляється, що спочатку вогонь спалахнув на шостому поверсі будівлі, потім перекинувся на дах будинку.

Пожежникам у кількості 36 осіб, підкріпленим сімома одиницями спецтехніки, вдалося локалізувати загоряння. Однак вогонь встиг знищити 300 квадратних метрів площі будівлі.

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