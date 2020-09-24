У четвер, 24 серпня біля будівлі Харківської ОДА жителі міста мітингують проти діяльності коксохімічного заводу

Про це інформує Politeka, посилаючись на Депо.Харків.

За словами організатора акції Олени Решетько, від шкідливих викидів заводу найбільше страждають жителі Новобаварського району.

"Датчик, встановлений на моєму будинку, показує рівень небезпеки для життя і здоров'я. Хочемо поспілкуватися з владою, а далі-подивимося. Влада не дає жодної інформації про те, в якому стані знаходиться район в зоні викидів діоксину і синильної кислоти. Це речовини, які відносяться до хімічної зброї масового ураження", - розповіла вона.

Мітингувальники кажуть, що в зоні забруднення – житлова зона, школи, дитсадки.

Учасниця акції Маріанна Стукова каже, що жителі району задихаються від викидів у нічний час доби.

"Проблеми ніхто не розглядає. Подавали заяви в поліцію, ніхто не реагує. ДСНС, СЕС, Мінекології розводять руками і кажуть "ми нічого не можемо зробити". Чому в центрі міста працює підприємство, яке не має дозвільного документа?"–- обурюється жінка.

В руках в учасників акції плакати з написами " дихати як?", "Ми вмираємо, Ви заробляєте "і"досить нас труїти".

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