Харківський зоопарк планує витратити понад 50 мільйонів гривень на зведення нового кафе

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на місцеве видання Kharkiv today.

Так, повідомляється, що згідно з інформацією, розміщеною на сайті публічних закупівель Prozorro, комунальне підприємство має намір витратити 54166825 гривень на будівництво нового кафе, в якому буде 200 посадочних місць.

У документації зазначено що крім внутрішнього залу для відвідувачів у кафе буде два літні майданчики, а територію, прилеглу до них, упорядкують.

У кафе проведуть каналізацію, водопровід, вентиляцію, опалення та кондиціонування. Також проектною документацією передбачений громовідвід.

Харків'яни по-різному відреагували на цю новину. Деякі пишуть в коментарях, що Геннадій Кернес робить дуже багато для того, щоб Харків був найкрасивішим містом України, інші обурені тим, що на їхню думку у міста є багато інших більш гострих проблем, що вимагають негайного вирішення і фінансування.

"Ну нарешті то! Була найважливіша проблема в місті і ту вирішили! Він краде, але і для людей робить. Інші, думаєте, краще будуть? Зате у нас парки красиві і будиночок Діда Мороза Просто треба "відбити" поїздку до Німеччини..., і трохи наварити-життя і здоров'я вони такі непередбачувані треба Горбунової-Рубан підказати, де гроші взяти на фінансову підтримку медсестер в опорних по 19 лікарнях.... хоча.... типу вона не знає... Наших людей не зрозуміти пишуть за те у нас парки кращі та краще б у нас були лікарні кращі! Це ж за кого треба тримати жителів міста, - за бидло. Правильно і робить, коль дозволяють і радіють, як діти, квіточками і фонтанам. Звіряткам каву і їжу на підносах подавати", - пишуть люди.

Politeka писала про те, що стало відомо, у скільки обійшовся переліт і лікування мера Харкова Геннадія Кернеса. Послуги повітряної "швидкої допомоги" коштували 1,7 мільйона гривень. Ще один платіж на 4,124 мільйона гривень зробили за "медичні послуги".

Все це стало відомо з декларації харківського мера, передає телеграм-канал "Харків live". Оплату здійснили в середу, якраз в цей день Кернеса і відвезли.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.