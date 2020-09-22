Харьковский зоопарк планирует потратить более 50 миллионов гривен на возведение нового кафе

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на местное издание Kharkiv today.

Так, сообщается, что согласно информации, размещенной на сайте публичных закупок Prozorro, коммунальное предприятие намерено потратить 54166825 гривен на строительство нового кафе, в котором будет 200 посадочных мест.

В документации указано что кроме внутреннего зала для посетителей у кафе будет две летние площадки, а территорию, прилегающая к ним, благоустроят.

В кафе проведут канализацию, водопровод, вентиляцию, отопление и кондиционирование. Также проектной документацией предусмотрен громоотвод.

Харьковчане по-разному отреагировали на эту новость. Некоторые пишут в комментариях, что Геннадий Кернес делает очень многое для того, чтобы Харьков был самым красивым городом Украины, другие возмущены тем, что по их мнению у города есть много других более острых проблем, требующих немедленного разрешения и финансирования.

"Ну наконец то! Была самая важная проблема в городе и ту решили! Он ворует, но и для людей делает. Другие, думаете, лучше будут? Зато у нас парки красивые и домик Деда Мороза Просто надо "отбить" поездку в Германию..., и чуть-чуть наварить -жизнь и здоровье они такие непредсказуемые Надо Горбуновой-Рубан подсказать, где деньги взять на финансовую поддержку медсестер в опорных по COVID-19 больницах.... хотя.... типа она не знает... Наших людей не понять пишут за то у нас парки лучшие да лучше бы у нас были больницы лучшие! Это же за кого надо держать жителей города,- за быдло. Правильно и делает, коль позволяют и радуются, как дети, цветочками и фонтанам. Зверушкам кофе и еду на подносах подавать", – пишут люди.

Politeka писала о том, что стало известно, во сколько обошёлся перелёт и лечение мэра Харькова Геннадия Кернеса. Услуги воздушной "скорой помощи" стоили 1,7 миллиона гривен. Еще один платеж на 4,124 миллиона гривен сделали за "медицинские услуги".

Все это стало известно из декларации харьковского мэра, передает телеграм-канал "Харьков live". Оплату совершили в среду, как раз в этот день Кернеса и увезли.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.