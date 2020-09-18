Харківський бронетанковий завод (ХБТЗ) і ДП "Завод імені Малишева" починають реалізацію програми модернізації основного бойового танка Т-64БМ2

Зараз співпраця знаходиться на етапі підписання договору і створення необхідної конструкторської документації.

Про це заявив директор ХБТЗ В'ячеслав Стрілець в ході візиту на підприємство губернатора Харківської області Олексія Кучера, повідомляє Харківська облдержадміністрація.

Також він повідомив, що на даний момент підприємство отримало заявку від Міністерства оборони України на проведення капітального ремонту 13 одиниць техніки.

"В даний час у підприємства є замовлення на проведення капітального ремонту 13 одиниць техніки. Зараз проводиться підготовка до виконання цього контракту. Його вартість - 136 млн грн. Це замовлення від Міноборони", - розповів директор заводу.

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