На Харківщині біля водосховища знайшли боєприпаси

17 вересня піротехніки обстежили в Харкові території з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає Depo.Харків.

Відомо, що на окремих територіях знищено чотири артснаряди, одну мінометну міну, одну авіабомбу і 100 патронів.

Раніше ми писали, що стало відомо, у скільки обійшовся переліт і лікування мера Харкова Геннадія Кернеса.

Послуги повітряної "швидкої допомоги" коштували 1,7 мільйона гривень. Ще один платіж на 4,124 мільйона гривень зробили за "медичні послуги".

Все це стало відомо з декларації харківського мера.

Оплату здійснили в середу, якраз в цей день Кернеса і відвезли.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.