На Харківщині біля водосховища знайшли боєприпаси
17 вересня піротехніки обстежили в Харкові території з виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області, передає Depo.Харків.
Відомо, що на окремих територіях знищено чотири артснаряди, одну мінометну міну, одну авіабомбу і 100 патронів.
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Раніше ми писали, що стало відомо, у скільки обійшовся переліт і лікування мера Харкова Геннадія Кернеса.
Послуги повітряної "швидкої допомоги" коштували 1,7 мільйона гривень. Ще один платіж на 4,124 мільйона гривень зробили за "медичні послуги".
Все це стало відомо з декларації харківського мера.
Оплату здійснили в середу, якраз в цей день Кернеса і відвезли.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.