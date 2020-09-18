Чергу в дев'ятій поліклініці Харкова показали в мережі
З сьомої ранку черга в ізолятор була більше 30 осіб, за цей час ніхто не прибирав, також не відкрили окремий вхід, повідомляє телеграм-канал "ХК".
"Карантин в 9 поліклініці. Черга в ізолятор більше 30 осіб. Люди сидять з 7 ранку. За цей час ніхто жодного разу не прибрав, окремий вхід не відкритий", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу
Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.
За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.