Стало відомо, у скільки обійшовся переліт і лікування мера Харкова Геннадія Кернеса
Послуги повітряної "швидкої допомоги" коштували 1,7 мільйона гривень. Ще один платіж на 4,124 мільйона гривень зробили за "медичні послуги".
Все це стало відомо з декларації харківського мера, передає телеграм-канал "Харків live".
Оплату здійснили в середу, якраз в цей день Кернеса і відвезли.
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До слова, китайський вірус виявили у дружини сина Кернеса-Данила Привалова.
Про це Юлія Привалова розповіла своїм підписникам в Instagram.
"Багато хто з вас дякує мені за мою чесність, чесність по відношенню до вас, підписників, за мою натуральність, природність. За те, що я відкрито заявляю про свої позиції. Теж ціную це якість не тільки в собі, але і в інших людях... Так от, у мене коронавірус", - розповіла вона в Stories.
Також він додала, що лікується гомеопатією під наглядом лікаря.
Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу.
Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.
За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.