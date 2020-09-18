Стало відомо, у скільки обійшовся переліт і лікування мера Харкова Геннадія Кернеса

Послуги повітряної "швидкої допомоги" коштували 1,7 мільйона гривень. Ще один платіж на 4,124 мільйона гривень зробили за "медичні послуги".

Все це стало відомо з декларації харківського мера, передає телеграм-канал "Харків live".

Оплату здійснили в середу, якраз в цей день Кернеса і відвезли.

До слова, китайський вірус виявили у дружини сина Кернеса-Данила Привалова.

Про це Юлія Привалова розповіла своїм підписникам в Instagram.

"Багато хто з вас дякує мені за мою чесність, чесність по відношенню до вас, підписників, за мою натуральність, природність. За те, що я відкрито заявляю про свої позиції. Теж ціную це якість не тільки в собі, але і в інших людях... Так от, у мене коронавірус", - розповіла вона в Stories.

Також він додала, що лікується гомеопатією під наглядом лікаря.

Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу.

Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.

Про це повідомили на сайті РНБО.

Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.

За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.