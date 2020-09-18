У Харківському інституті вирішили поміняти кілька вікон

Старі рами акуратно склали у дворі, нові встановили. Хтось поскаржився в Держекоінспекцію - як результат 800 гривень штрафу.

72-річний завгосп інституту, – він же відповідальний за ремонт – засмутився, але штраф сплатив. Вікна з трави прибрав, повідомляє у Фейсбук журналіст Тетяна Доцяк.

Екоінспекторам цього виявилося замало і через кілька місяців вони надіслали рахунок вже на мільйон двісті тисяч гривень. Завгосп засмутився ще більше. А щоб добити його остаточно, "екологи" передали матеріали в прокуратуру.

Там завели справу і тепер чоловікові світить до 5 років в'язниці.

Звідки взялася така сума? Екоінспектори нібито пояснили, що якщо фарба з вікон потрапить в грунт, будуть страшні наслідки.

Раніше ми писали, що екс-голова Харківської облдержадміністрації вирішив йти на вибори.

Про участь Ігоря Балути в кампанії - 2020 повідомив народний депутат VIII скликання Олександр Кірш.

"Я поведу до Харківської міської ради команду партії "Акцент", список до обласної ради очолить досвідчений політик Ігор Балута. Зовсім скоро ми представимо наших кандидатів і програму партії, з якою йдемо на вибори", - повідомив Кірш.

Він повідомив, що мови про участь Балути в мерській кампанії не йде: чинне законодавство не дозволяє балотуватися в облраду і висуватися на міського голову. Крім того, Кірш повідомив, що скоро відбудеться партійний з'їзд, де будуть представлені кандидати, кожен бажаючий зможе дізнатися, хто ці люди.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.