В Харьковском Институте решили поменять несколько окон

Старые рамы аккуратно сложили во дворе, новые установили. Кто-то пожаловался в госэкоинспекцию – как результат 800 гривен штрафа.

72-летний завхоз института, – он же ответственный за ремонт – расстроился, но штраф уплатил. Окна с травы убрал, сообщает в Фейсбук журналист Татьяна Доцяк.

Экоинспекторам этого оказалось мало и спустя несколько месяцев они прислали счет уже на миллион двести тысяч гривен. Завхоз расстроился еще больше. А чтобы добить его окончательно, «экологи» передали материалы в прокуратуру.

Там завели дело и теперь мужчине светит до 5 лет тюрьмы.

Откуда взялась такая сумма? Экоинспекторы якобы объяснили, что если краска с окон попадет в почву, будут страшные последствия.

Ранее мы писали, что экс-глава Харьковской облгосадминистрации решил идти на выборы.

Об участии Игоря Балуты в кампании-2020 сообщил народный депутат VIII созыва Александр Кирш.

"Я поведу в Харьковский городской совет команду партии «Акцент», список в областной совет возглавит опытный политик Игорь Балута. Совсем скоро мы представим наших кандидатов и программу партии, с которой идём на выборы", - сообщил Кирш.

Он сообщил, что речи об участии Балуты в мэрской кампании не идет: действующее законодательство не позволяет баллотироваться в облсовет и выдвигаться на городского голову. Кроме того, Кирш сообщил, что скоро состоится партийный съезд, где будут представлены кандидаты, каждый желающий сможет узнать, кто эти люди.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.