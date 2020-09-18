У Харкові відомий дитячий лікар Олег Басілайшвілі випав з вікна власної квартири
Новина про смерть потрясла друзів, колег і батьків маленьких пацієнтів.
Незадовго до загибелі доктор поборов китайський вірус, який проходив помірно важко. У нього було багато планів на майбутнє-збирався відкрити нову клініку, передає "Обозреватель".
Кажуть, що Басілайшвілі міг за 15 хвилин, практично не розмовляючи, встановити діагноз і призначити правильне лікування малюкові.
"Так, часом можна було почути від батьків його маленьких пацієнтів, що Олег Валентинович небагатослівний і авторитарний в тактиці лікування. Але у кожного доктора є ситуації, коли він переживає хворобу свого маленького пацієнта не менш глибоко, ніж його батьки. Поза роботою Олег Валентинович завжди був дотепним і позитивно налаштованим", – поділився колега Басілайшвілі, директор медичного центру Олександр Золотарьов.
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Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу
Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.
За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.