У Харкові відомий дитячий лікар Олег Басілайшвілі випав з вікна власної квартири

Новина про смерть потрясла друзів, колег і батьків маленьких пацієнтів.

Незадовго до загибелі доктор поборов китайський вірус, який проходив помірно важко. У нього було багато планів на майбутнє-збирався відкрити нову клініку, передає "Обозреватель".

Кажуть, що Басілайшвілі міг за 15 хвилин, практично не розмовляючи, встановити діагноз і призначити правильне лікування малюкові.

"Так, часом можна було почути від батьків його маленьких пацієнтів, що Олег Валентинович небагатослівний і авторитарний в тактиці лікування. Але у кожного доктора є ситуації, коли він переживає хворобу свого маленького пацієнта не менш глибоко, ніж його батьки. Поза роботою Олег Валентинович завжди був дотепним і позитивно налаштованим", – поділився колега Басілайшвілі, директор медичного центру Олександр Золотарьов.

Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу

Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.

Про це повідомили на сайті РНБО.

Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.

За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.