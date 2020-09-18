Екс-голова Харківської облдержадміністрації вирішив йти на вибори

Про участь Ігоря Балути в кампанії - 2020 повідомив народний депутат VIII скликання Олександр Кірш.

"Я поведу до Харківської міської ради команду партії "Акцент", список до обласної ради очолить досвідчений політик Ігор Балута. Зовсім скоро ми представимо наших кандидатів і програму партії, з якою йдемо на вибори", - повідомив Кірш.



Він повідомив, що мови про участь Балути в мерській кампанії не йде: чинне законодавство не дозволяє балотуватися в облраду і висуватися на міського голову. Крім того, Кірш повідомив, що скоро відбудеться партійний з'їзд, де будуть представлені кандидати, кожен бажаючий зможе дізнатися, хто ці люди.

"Голосуємо проти всіх поки гепа не одужає хоч і крав але для міста робив багато а ці прийдуть з порожніми кишенями і почнуть гребсти поки не нагребуть з наших податків нехай краще Гепа Харковом рулить і нам спокійніше і Гепа пусіь краще їх ганяє і кнопками називає," Балута, не туди зібрався йти! Лісом Іди! І чим далі, тим краще!", "Вже був керівником і що зробив для людей і міста? І знову рветься до годівниці сорому немає зовсім", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Крім того, китайський вірус виявили у дружини сина Кернеса — Данила Привалова.

Про це Юлія Привалова розповіла своїм підписникам в Instagram.

"Багато хто з вас дякує мені за мою чесність, чесність по відношенню до вас, передплатникам, за мою натуральність, природність. За те, що я відкрито заявляю про свої позиції. Теж ціную це якість не тільки в собі, але і в інших людях... Так от, у мене коронавірус", - розповіла вона в Stories.

Також він додала, що лікується гомеопатією під наглядом лікаря.

Раніше ми писали, що всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу.

Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.

Про це повідомили на сайті РНБО.

Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.

За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.