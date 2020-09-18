Всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу

Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.

Про це повідомили на сайті РНБО.

Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.

За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.

Раніше ми писали, що в Харкові "герой парковки" залишив своє авто біля приймального відділення лікарні.

Водій Mitsubishi Lancer перекрив проїзд для швидкої допомоги біля приймального відділення Харківської міської лікарні №17.

"Олень перекрив під'їзд до приймального відділення 17-ї лікарні. Поліція нічого не робить. Швидка не може під'їхати до хворих", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.