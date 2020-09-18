Всього з початку пандемії на Харківщині виявлено 14 264 випадки китайського вірусу
Так, за 17 вересня вірус підтверджений у 349 жителів.
Про це повідомили на сайті РНБО.
Також відомо, що за минулу добу померли чотири людини з підтвердженим китайським вірусом.
Помічниця Петросяна, яка завагітніла від старого, вивалила скандальну правду: "Не найпростіший час"
Зневірена Королева після скандалу зі зрадою Тарзана налякала фото під водою: "Таке не прощають!"
"Капець!": Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" приголомшив новим відео, Тіна Кароль не стрималася
Оголена "наречена" Харламова розбурхала кадрами на білих простирадлах: в таку легко закохатися
За весь період пандемії помер 291 пацієнт. Одужали 4102 людини, все ще хворіють - 9871.
Раніше ми писали, що в Харкові "герой парковки" залишив своє авто біля приймального відділення лікарні.
Водій Mitsubishi Lancer перекрив проїзд для швидкої допомоги біля приймального відділення Харківської міської лікарні №17.
"Олень перекрив під'їзд до приймального відділення 17-ї лікарні. Поліція нічого не робить. Швидка не може під'їхати до хворих", - йдеться в повідомленні.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.