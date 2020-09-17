У Харківській області станом на 1 січня були покриті 13,3% загальної площі

Про це повідомили в ГУ статистики в Харківській області, передає Depo.Харків.

Чисельність працівників підприємств лісового господарства та лісозаготівлі в області за січень-липень 2020 року становила 1470 осіб.

У 2019 році підприємствами області, що здійснюють лісогосподарську діяльність, реалізовано в межах України 459,4 тис.куб м лісової продукції на суму 391,4 млн грн.

З метою відновлення запасів лісу відтворено на площі 548 га.

За січень-липень 2020 року на підприємствах з обробки деревини та виробництва виробів з дерева реалізовано продукції на 391,3 млн грн.

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"Олень перекрив під'їзд до приймального відділення 17-ї лікарні. Поліція нічого не робить. Швидка не може під'їхати до хворих", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

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