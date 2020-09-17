Харківщина активно готується до осіннього паводку
До 20 листопада райдержадміністрації мають розробити плани організаційних заходів, передає "Об'єктив".
Розпорядженням голови ХОДА Олексія Кучера № 588 від 15 вересня розпочато підготовку до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу та весняного паводку у 2020 – 2021 роки.
Згідно з розпорядженням, райдержадміністрації повинні до 20 листопада розробити плани організаційних заходів відповідно до загального плану ХОДА.
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Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
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