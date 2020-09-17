Харківщина активно готується до осіннього паводку

До 20 листопада райдержадміністрації мають розробити плани організаційних заходів, передає "Об'єктив".

Розпорядженням голови ХОДА Олексія Кучера № 588 від 15 вересня розпочато підготовку до безаварійного пропуску осінньо-зимових дощових паводків, льодоходу та весняного паводку у 2020 – 2021 роки.

Згідно з розпорядженням, райдержадміністрації повинні до 20 листопада розробити плани організаційних заходів відповідно до загального плану ХОДА.

Раніше ми писали, що в Харкові "герой парковки" залишив своє авто біля приймального відділення лікарні

Водій Mitsubishi Lancer перекрив проїзд для швидкої допомоги біля приймального відділення Харківської міської лікарні №17.

"Олень перекрив під'їзд до приймального відділення 17-ї лікарні. Поліція нічого не робить. Швидка не може під'їхати до хворих", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

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