Харьковщина активно готовится к осеннему паводку
До 20 ноября райгосадминистрации должны разработать планы организационных мероприятий, передает "Объектив".
Распоряжением председателя ХОГА Алексея Кучера № 588 от 15 сентября начата подготовка к безаварийному пропуску осенне-зимних дождевых паводков, ледохода и весеннего паводка в 2020 – 2021 года.
Согласно распоряжению, райгосадминистрации должны до 20 ноября разработать планы организационных мероприятий в соответствии с общим планом ХОГА.
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