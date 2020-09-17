Харьковщина активно готовится к осеннему паводку

До 20 ноября райгосадминистрации должны разработать планы организационных мероприятий, передает "Объектив".

Распоряжением председателя ХОГА Алексея Кучера № 588 от 15 сентября начата подготовка к безаварийному пропуску осенне-зимних дождевых паводков, ледохода и весеннего паводка в 2020 – 2021 года.

Согласно распоряжению, райгосадминистрации должны до 20 ноября разработать планы организационных мероприятий в соответствии с общим планом ХОГА.

Ранее мы писали, что в Харькове "герой парковки" оставил свое авто возле приемного отделения больницы

Водитель Mitsubishi Lancer перекрыл проезд для скорой помощи у приемного отделения харьковской городской больницы №17.

"Олень перекрыл подъезд в приемное отделение 17-й больницы. Полиция ничего не делает. Скорая не может подъехать к больным", - говорится в сообщении.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.