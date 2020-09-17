У Харкові "герой парковки" залишив своє авто біля приймального відділення лікарні
Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".
Водій Mitsubishi Lancer перекрив проїзд для швидкої допомоги біля приймального відділення Харківської міської лікарні №17.
"Олень перекрив під'їзд до приймального відділення 17-ї лікарні. Поліція нічого не робить. Швидка не може під'їхати до хворих", - йдеться в повідомленні.
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Раніше ми писали, в поліцію звернулася харків'янка і заявила, що пропала її внучка.
16-річна дівчина пішла з гуртожитку і не повернулася. Наступного ранку працівники поліції розшукали її. Дівчина розповіла, що гуляла з хлопцем і забула зателефонувати бабусі.
В цей же день в Немишлянський відділ надійшло звернення від матері 12-річної дівчини про те, що її дочка пішла з дому і не повернулася.
Протягом двох годин дівчину знайшли. Свій вчинок вона пояснила небажанням виконувати шкільні завдання.
Поліцейські провели з дівчатами профілактичні бесіди і повернули їх рідним.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.