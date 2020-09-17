У Харкові "герой парковки" залишив своє авто біля приймального відділення лікарні

Про це повідомили в Telegram-каналі "Труха Харків".

Водій Mitsubishi Lancer перекрив проїзд для швидкої допомоги біля приймального відділення Харківської міської лікарні №17.

"Олень перекрив під'їзд до приймального відділення 17-ї лікарні. Поліція нічого не робить. Швидка не може під'їхати до хворих", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, в поліцію звернулася харків'янка і заявила, що пропала її внучка.

16-річна дівчина пішла з гуртожитку і не повернулася. Наступного ранку працівники поліції розшукали її. Дівчина розповіла, що гуляла з хлопцем і забула зателефонувати бабусі.

В цей же день в Немишлянський відділ надійшло звернення від матері 12-річної дівчини про те, що її дочка пішла з дому і не повернулася.

Протягом двох годин дівчину знайшли. Свій вчинок вона пояснила небажанням виконувати шкільні завдання.

Поліцейські провели з дівчатами профілактичні бесіди і повернули їх рідним.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.