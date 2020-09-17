Харків'ян з підозрою на китайський вірус будуть додатково обслуговувати міські лікарні

Тепер таких пацієнтів лікувальні заклади прийматимуть по черзі.

Про це повідомила волонтер Наталія Попова, передає Харьков Today.

"Сьогодні вже везуть всіх пацієнтів до лікарні №25 з COVID-19. Вони тепер прийматимуть за графіком, по черзі. Лікарні на своєму рівні, як я розумію, погоджують за кількістю ліжок, пацієнтів, тому що в" інфекціонці " зараз, так би мовити, аншлаг. Сьогодні начмед каже, що поки жодної "швидкої" не було. Значить, всіх все-таки везуть туди. Сьогодні приймає лікарня №25, ще прийматимуть №13 та №17. У "Чорнобильській" складніша ситуація, щоразу потрібно спускатися з четвертого поверху, щоб забрати пацієнта, тому логічніше працювати на переклади, хоча теж саме приймальне відділення готове для прийому пацієнтів безпосередньо", — пояснила вона.

Попова уточнила, що в Харкові з перевіркою була комісія з Міністерства охорони здоров'я, яка вказала на те, що маршрут пацієнта з підозрою на СOVID-19 був неправильним.

До слова, мера Геннадія Кернеса вранці доставили в берлінську клініку "Шаріте".

Про це в Telegram повідомив друг мера Харкова, бізнесмен Павло Фукс.

"Близько першої години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він у свідомості — обмінялися парою слів з ним по відеозв'язку», — написав Фукс.

Щоб переглянути відео-натисніть на це посилання.

Фукс виклав відео зсередини літака. На ньому видно обслуговуючий персонал у капсули, в якій перевозять пацієнтів.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

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