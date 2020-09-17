Мера Геннадія Кернеса вранці доставили в берлінську клініку «Шаріте»

Про це в Telegram повідомив друг мера Харкова, бізнесмен Павло Фукс.

"Близько першої години ночі Геннадій Кернес прилетів в клініку "Шаріте". Стан важкий, але він у свідомості — обмінялися парою слів з ним по відеозв'язку», — написав Фукс.

Фукс виклав відео зсередини літака. На ньому видно обслуговуючий персонал бідя капсули, в якій перевозять пацієнтів.

Щоб переглянути відео-натисніть на це посилання.

"Когось лікувати так закордоном, а комусь і медична страховка в Україні тільки сниться", " повернути цього гада і лікувати в палаті Харківської інфекціонки і виключно препаратами які виділяє бюджет. Прив'язати до ліжка і личити с**у, поки не одужає!", "А чому в Німеччині? Чому не в Харкові? Він мір вже 2 терміни, а до цього секретар того ж міра. Рулить більше 10 років. Ну то що? Де медицина? Адже всіх стосується! Зате мільярд на зоопарк. Так нехай його мавпи лікують. Що жахливо, виберуть знову", - обурюються українці.

Нагадаємо, мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини. Відомо, що борт приземлився в аеропорту Шенефельд поблизу Берліна.

Сам Геннадій Адольфович перебуває у важкому стані.

Відомо, що вчора пізно ввечері кортеж Кернеса в терміновому порядку доставив мера в аеропорт. Кернес був без свідомості.

Зараз відомо, що Кернеса прийняли лікарі в клініці Шаріте . За інформацією телеграм-каналу, у нього взяли всі необхідні аналізи, які в Харкові не роблять.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.