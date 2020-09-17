Пасажир харківського метро не прийшов до суду і йому виписали величезний штраф

Відповідна постанова опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

У 19 серпня чоловік перебував на станції метро "Індустріальна" без маски на обличчі, чим порушив правила карантину (ст.44-3 КУпАП).

На до суду чоловік не прийшов, хоча про час і місце розгляду справи йому повідомляли, причину неявки не назвав.

Суддя визнала чоловіка винним і призначила штраф у 17 тисяч гривень. Також він повинен заплатити судовий збір - 420 гривень 40 копійок.

"До людей не доходить, хоч кілок на голові теши", " Платять не за маску а за те що попався " нетормозіть", " В середині дня склади ходять раз в 8 хвилин, вагони забиті. Оштрафуйте керівництво метрополітену!", " І те що водив штрафують маршруток це все фількіна грамота. Навіть до суду не доходить, а народ тільки лякають", " То який же штраф, якщо Конституційний суд сказав чітко і ясно-маски не законні", "І те що водив штрафують маршруток це все фількіна грамота. Навіть до суду не доходить, а народ тільки лякають", "Цікаво, де він їх візьме, ці 17 тисяч не кишенькові гроші", - обурюються харків'яни.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

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