У Харківській області за добу виявили 483 нових хворих на китайський вірус

Про це повідомляється на сайті РНБО.

Згідно з даними системи моніторингу, з початку реєстрації захворювання на Харківщині загальна кількість хворих становить 13915.

Померли 287 хворих, за останню добу - 5 осіб, одужали – 4033 (50 – за останню добу), 9595 осіб ще хворіють.

До слова, мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини.

Відомо, що борт приземлився в аеропорту Шенефельд поблизу Берліна.

Сам Геннадій Адольфович перебуває у важкому стані.

Відомо, що вчора пізно ввечері кортеж Кернеса в терміновому порядку доставив мера в аеропорт. Кернес був без свідомості.

Зараз відомо, що Кернеса прийняли лікарі в клініці Шаріте . За інформацією телеграм-каналу, у нього взяли всі необхідні аналізи, які в Харкові не роблять.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".

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