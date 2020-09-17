У Харківській області за добу виявили 483 нових хворих на китайський вірус
Про це повідомляється на сайті РНБО.
Згідно з даними системи моніторингу, з початку реєстрації захворювання на Харківщині загальна кількість хворих становить 13915.
Померли 287 хворих, за останню добу - 5 осіб, одужали – 4033 (50 – за останню добу), 9595 осіб ще хворіють.
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До слова, мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини.
Відомо, що борт приземлився в аеропорту Шенефельд поблизу Берліна.
Сам Геннадій Адольфович перебуває у важкому стані.
Відомо, що вчора пізно ввечері кортеж Кернеса в терміновому порядку доставив мера в аеропорт. Кернес був без свідомості.
Зараз відомо, що Кернеса прийняли лікарі в клініці Шаріте . За інформацією телеграм-каналу, у нього взяли всі необхідні аналізи, які в Харкові не роблять.
Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.
Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".
Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".