Мера Харкова Геннадія Кернеса доставили до Німеччини

Відомо, що борт приземлився в аеропорту Шенефельд поблизу Берліна.

Сам Геннадій Адольфович перебуває у важкому стані.

Відомо, що вчора пізно ввечері кортеж Кернеса в терміновому порядку доставив мера в аеропорт. Кернес був без свідомості, передає телеграм-канал "Харків life".

Наразі відомо, що Кернеса прийняли лікарі в клініці Шаріте . За інформацією телеграм-каналу, у нього взяли всі необхідні аналізи, які в Харкові не роблять.

У мережі харків'яни неоднозначно сприйняли новину:

"А чому не, як усі в обласну інфекційну лікарню, де панцерні ліжка, де ремонт ще з часів відкриття лікарні, де смачна "здорова" їжа у вигляді супиків, каш.Ось там би він відразу пішов на поправку.Нас Харків'ян там виліковують і ми повертаємося на свої робочі місця", "Ось тому, що можна злетіти і поїхати чиновнику лікуватися в упорядкований світ, саме тому в наших лікарнях ремонт 80-х, і лікарі часто низької кваліфікації", "Та Ви чтоооооо?А як же тоді люди в Харкові?Як їм бути ті хто раптом захворіє тією ж хворобою.Під назвою хитрість.Як то дивно з його то імунною системою і захворіти.ДИВНО.Хоча не відомо що болить у Мера.Ну швидше хитрість", "Робити висновки. У Харкові немає лікарів, немає лікарень."Довіряй справам" показав це для всіх" ," і все таки чиновників треба лікувати в наших лікарнях .Наші лікарі ж не гірше?Тим більше для ВІП лікування безкоштовно", - обурюються харків'яни.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

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