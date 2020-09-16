Відомий харківський педіатр покінчив життя самогубством

Трагедія сталася в провулку Подільському в Харкові. Чоловіка в крові на асфальті виявили перехожі і негайно подзвонили в поліцію.

Пізніше стало відомо, що загиблий – відомий у Харкові дитячий лікар-педіатр Олег Басілайшвілі. Про це повідомила його дружина Ірина Борзова на своїй сторінці в Facebook.

Він пропрацював педіатром більше 25 років, на його рахунку сотні врятованих життів. У соціальних мережах батьки його маленьких пацієнтів пишуть подячні пости за порятунок своїх малюків.

"Не вірю... Такі люди не повинні йти ( найкращий лікар і цікава людина!

Він вів нашу дочку з 8 місяців, ось тільки недавно згадували як ми разом давно і як нам з ним спокійно. Та що там він і нам, дорослим, допомагав не раз. Не вірю... ",- написала українка в коментарях.

Раніше ми писали, що в кінці вересня цього року школи закриються.

Такою думкою поділився відомий інфекціоніст Андрій Александрін.

"Дитяче населення є однією з рушійних сил поширення ГРВІ, в тому числі і COVID-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, бо хоч діти не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли в школу, в кінці вересня всі школи закриються", - заявив Александрін.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.