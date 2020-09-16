У Харкові помітили рідкісний автомобіль
Дорогий і елітний автомобіль Audi RS7 Sportback побачили на парковці, повідомляє в Інстаграме kharkiv_cars.
На даний момент в Україні таких машин поки всього дві.
У Харкові побачили дорогий елітний автомобіль Audi RS7 Sportback.
"Штраф до 100 тисяч гривень": українцям підготували новий сюрприз, кому доведеться дістати гаманці
Фреймут після скандалу з Кухар на "Танцях з зірками" зробила відчайдушне зізнання: "Через шок..."
Переможниця "Холостяка" Даша в мікро-бікіні показала зайве на відпочинку: "Тепер зрозуміло, з ким ти..."
Безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців: "Тіночка, сховай свої прищики"
Авто має 600 кінських сил і може розігнатися до 250 кілометрів на годину. На європейський ринок машина вийшла в кінці 2019 року.
"Це законно взагалі?", "Стільки злодюг в країні, не дивно що скуповують все поки не накрили", - пишуть українці в коментарях.
Раніше ми писали, що Державне підприємство "Завод імені В.А. Малишева" отримає нову назву.
Про це стало відомо з повідомлення громадської організації "Світанок", яка бере активну участь у процесі декомунізації.
На своїй сторінці в соцмережах організація оприлюднила відповідь "Укроборонпрому" Українському інституту національної пам'яті.
В Інституті закликали концерн знайти для заводу іншу назву, оскільки В'ячеслав Олександрович Малишев був радянським державним діячем, міністром і членом ЦК КПРС, а тому, відповідно до закону про декомунізацію, підприємства, вулиці і т.д не можуть бути названі його ім'ям.
Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.
Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.
Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".