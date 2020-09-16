У Харкові помітили рідкісний автомобіль

Дорогий і елітний автомобіль Audi RS7 Sportback побачили на парковці, повідомляє в Інстаграме kharkiv_cars.

На даний момент в Україні таких машин поки всього дві.

У Харкові побачили дорогий елітний автомобіль Audi RS7 Sportback.

Авто має 600 кінських сил і може розігнатися до 250 кілометрів на годину. На європейський ринок машина вийшла в кінці 2019 року.

"Це законно взагалі?", "Стільки злодюг в країні, не дивно що скуповують все поки не накрили", - пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що Державне підприємство "Завод імені В.А. Малишева" отримає нову назву.

Про це стало відомо з повідомлення громадської організації "Світанок", яка бере активну участь у процесі декомунізації.

На своїй сторінці в соцмережах організація оприлюднила відповідь "Укроборонпрому" Українському інституту національної пам'яті.

В Інституті закликали концерн знайти для заводу іншу назву, оскільки В'ячеслав Олександрович Малишев був радянським державним діячем, міністром і членом ЦК КПРС, а тому, відповідно до закону про декомунізацію, підприємства, вулиці і т.д не можуть бути названі його ім'ям.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".