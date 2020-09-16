Наприкінці вересня цього року школи закриються

Такою думкою поділився відомий інфекціоніст Андрій Александрін в інтерв'ю "Главкому".

"Дитяче населення є однією з рушійних сил поширення ГРВІ, в тому числі і COVID-19. І найближчим часом зростання захворюваності за рахунок дитячого населення піде ще більше, бо хоч діти не є групою ризику, вони є носіями. Діти можуть заражати своїх батьків, бабусь і дідусів. Я впевнений, ситуація буде такою: 1 вересня діти пішли в школу, в кінці вересня всі школи закриються", - заявив Александрін.

Раніше ми писали, що в Харківській області збільшилася кількість летальних випадків від китайського вірусу.

За минулу добу в області підтвердили 272 нових випадки китайського вірусу, 48 осіб одужали, ще 7 - померли.

Регіон у трійці лідерів за кількістю нових випадків інфекції.

Харківщина може отримати субвенції з держбюджету на утримання житла і боротьбу з COVID-19. Очікується, що на утримання житла надійде 19 млн грн, на лікарні, які приймають пацієнтів з COVID-19 – 150 млн.грн.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

Як повідомляла Politeka, харків'ян приголомшила ідея оплати проїзду в метро по-новому.

Також Politeka писала, що у Харкові вирішили декомунізувати завод, жителі обурені.