В конце сентября этого года школы закроются

Таким мнением поделился известный инфекционист Андрей Александрин в интервью "Главкому".

“Детское население является одной из движущих сил распространения ОРВИ, в том числе и COVID-19. И в ближайшее время рост заболеваемости за счет детского населения пойдет еще больше, ибо хоть дети не являются группой риска, они являются носителями. Дети могут заражать своих родителей, бабушек и дедушек. Я уверен, ситуация будет такой: 1 сентября дети пошли в школу, в конце сентября все школы закроются”, - заявил Александрин.

Ранее мы писали, что в Харьковской области увеличилось количество летальных случаев от китайского вируса.

За прошлые сутки в области подтвердили 272 новых случая китайского вируса, 48 человек выздоровели, еще 7 - скончались.

Регион в тройке лидеров по количеству новых случаев инфекции.

Харьковщина может получить субвенции из Госбюджета на содержание жилья и борьбу с COVID-19. Ожидается, что на содержание жилья поступит 19 млн грн, на больницы, принимающие пациентов с COVID-19 – 150 млн. грн.

Напомним, харьковчане взбунтовались против переименования станции метро.

Как сообщала Politeka, харьковчан ошеломила идея оплаты проезда в метро по-новому.

Также Politeka писала, что в Харькове решили декоммунизировать завод, жители возмущены.