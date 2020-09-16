Державне підприємство "Завод імені В. О. Малишева" отримає нову назву

Про це стало відомо з повідомлення громадської організації "Світанок", яка бере активну участь у процесі декомунізації, передає "Харків Тудей".

На своїй сторінці в соцмережах організація оприлюднила відповідь "Укроборонпрому" Українському інституту національної пам'яті.

В Інституті закликали концерн знайти для заводу іншу назву, оскільки В'ячеслав Олександрович Малишев був радянським державним діячем, міністром і членом ЦК КПРС, а тому, відповідно до закону про декомунізацію, підприємства, вулиці і т.д не можуть бути названі його ім'ям.

"Цікаво, де знаходиться Інститут національної пам'яті і чим займається, крім безглуздих ідей", " давайте перейменуємо інститут національної пам'яті в Інститут знищення історії України. Вони займаються саме цим", "Я обурена, в гніві з їх перейменуваннями. Жила собі на вулиці Анрі Барбюса. Так ні ж, тепер живу на вулиці Юри Зойфера. Чим він прославив наше славне місто, я вас питаю?", "Скоро від нашого Харкова нічого не залишиться. Чужі вулиці з невідомими назвами. Дуже шкода", "Задовбали перейменуваннями.Лише.б було на що гроші списувати.Це наша історія.При тому все одно існують свої герої в кожному регіоні.І хоч трісніть, ніколи герої Західної України не будуть близькі нам, щоб на честь їх називали вулиці.А якщо прізвище на російський лад, так вже.теж не можна？ Ідіотизм", - обурюються харків'яни.

Нагадавши, харків'яни збунтувалися проти перейменування станції метро.

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