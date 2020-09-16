Мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в реанімації хірургічного відділення на закритому поверсі

На поверх реанімаційного відділення, де лежить Кернес, ніхто з пацієнтів потрапити не може - в ліфті навіть немає відповідної кнопки.

До лікарні Кернесу приїжджають друзі, підлеглі, а також син Родіон Гайсинський.

Крім того, в Харківському аеропорту приземлився борт з ліками та обладнанням, які перевезли в лікарню №17. Як повідомляє "Харків Тудей", прилетіли до Харкова з-за кордону і фахівці.

Перебування Кернеса у відділенні хірургії не є однозначним фактом того, що у мера китайський вірус. Існує два варіанти. Перший-Геннадій Адольфович десь лікувався від COVID-19, отримав негативний тест на вірус і приїхав до лікарні № 17 на доліковування.

Другий-мер проходить реабілітацію за своїм основним захворюванням, пов'язаним з пораненням у квітні 2014 року.

Харків'яни висловили свою думку в мережі:

"Може прийде розуміння, що ліки потрібні всім, і вчителям, і водіям, і слюсарям, і інженерам, а вже пенсіонерам як ліки потрібні", " Не в квіточки і фонтанчики гроші потрібно вкладати,а в лікарні.Може дійде, а може і пізно", "Витягнуть, це ж не якийсь двірник або роботяга", "Що значить прибув борт? У нас же в лікарнях все є, в т. ч. безкоштовні ліки. Для всіх) і чого він в 17-й, а не в опорній 22-й з ковидом?", " А до простих харків'ян борт прилетить на допомогу? .... Питання риторичне. Танцюємо все за тими ж граблями - всі рівні перед законом, але деякі - ще рівніше...",- пишуть харків'яни.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".

Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".