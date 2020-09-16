Харків'ян попереджають про похолодання і заморозки

У п'ятницю можливі невеликі дощі, а в неділю не виключають заморозки, передає "Харків Тудей".

18 вересня в Харківській області відбудеться істотна зміна погоди.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

"Очікується зниження температури повітря, особливо денної, на 7-11 градусів. Похолодання супроводжуватиметься посиленням північно-західного вітру до 15-20 м/с, місцями пройдуть невеликі дощі, хоча помітного зволоження не прогнозується", — розповіли синоптики.

Вночі 19 вересня буде температура від 4 до 9 градусів тепла. Вдень - від 12 до 17 градусів тепла. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ.

У ніч на 20 вересня температура знизиться до 3-8 градусів тепла, на поверхні грунту можливі заморозки 0-3 градуси. Вдень повітря прогріється до 14-19 градусів тепла.

Раніше ми писали, що приблизно півмільярда гривень фінансування передбачено в новій обласній програмі соціального захисту населення на 2021-2025 рр.

Про це повідомили в Харківській облраді.

За напрямами діяльності в програмі передбачені.

соціальні гарантії багатодітних сімей-950 млн грн;

адресна допомога-310,250 млн грн;

санаторно-курортне лікування та відпочинок окремих категорій громадян-157,980 млн грн;

запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі – 125 млн грн;

поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища-95 млн грн;

підтримка діяльності громадських об'єднань осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 10,2 млн грн.

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