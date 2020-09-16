У Харківській області збільшилася кількість летальних випадків від китайського вірусу

За минулу добу в області підтвердили 272 нових випадки китайського вірусу, 48 осіб одужали, ще 7 - померли.

Регіон у трійці лідерів за кількістю нових випадків інфекції.

Харківщина може отримати субвенції з держбюджету на утримання житла і боротьбу з COVID-19. Очікується, що на утримання житла надійде 19 млн грн, на лікарні, які приймають пацієнтів з COVID-19 – 150 млн.грн.

Раніше ми писали, що мер Харкова Геннадій Кернес потрапив до лікарні з китайським вірусом і запаленням легенів.

Про це розповів директор міського Департаменту у справах інформації Юрій Сидоренко.

За його словами, мер сам збирається очолити виборчий список і балотуватися на третій термін від Партії "Блок Кернеса — успішний Харків".

"Від Блоку імені Кернеса йтиме один кандидат - це Кернес", - сказав Сидоренко.

Геннадій Кернес повинен особисто подати документи в виборчком до 25 вересня, а його стан зараз — стабільно важкий, і лікарі не називають навіть приблизної дати його можливого одужання.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".

Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".