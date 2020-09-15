Приблизно півмільярда гривень фінансування передбачено в новій обласній програмі соціального захисту населення на 2021-2025 рр.
Про це повідомили в Харківській облраді, передає "sq.com.ua".
За напрямами діяльності в програмі передбачені.
соціальні гарантії багатодітних сімей-950 млн грн;
адресна допомога-310,250 млн грн;
санаторно-курортне лікування та відпочинок окремих категорій громадян-157,980 млн грн;
запобігання та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі – 125 млн грн;
поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища-95 млн грн;
підтримка діяльності громадських об'єднань осіб з інвалідністю, ветеранів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 10,2 млн грн.
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Раніше ми писали, що пенсіонери повинні отримати підвищені виплати, але не всі.
Цього місяця уряд підняв мінімальну зарплату в Україні до п'яти тисяч гривень. У зв'язку з цим 14% пенсіонерів (1,6 мільйона чоловік) можуть розраховувати на більш високу пенсію.
Зокрема, більше грошей виплатять громадянам старше 65 років з повним страховим стажем, які не працюють і отримують мінімум - 1712 гривень. Закон свідчить, що таким українцям не можна платити менше 40% від мінімальної зарплати.
У зв'язку із зростанням останньої цієї категорії пенсіонерів покладається не менше двох тисяч гривень на місяць.
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