Примерно полмиллиарда гривен финансирования предусмотрено в новой областной программе социальной защиты населения на 2021 - 2025 гг.

Об этом сообщили в Харьковском облсовете, передает "sq.com.ua".

По направлениям деятельности в программе предусмотрены.

социальные гарантии многодетных семей – 950 млн грн;

адресная помощь – 310,250 млн грн;

санаторно-курортное лечение и отдых отдельных категорий граждан – 157,980 млн грн;

предотвращение и противодействие домашнему насилию и насилию по признаку пола – 125 млн грн;

улучшение состояния безопасности гигиены труда и производственной среды – 95 млн грн;

поддержка деятельности общественных объединений лиц с инвалидностью, ветеранов и граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы – 10,2 млн грн.

Ранее мы писали, что пенсионеры должны получить повышенные выплаты, но не все.

В этом месяце правительство подняло минимальную зарплату в Украине до пяти тысяч гривен. В связи с этим 14% пенсионеров (1,6 миллиона человек) могут рассчитывать на более высокую пенсию.

В частности, больше денег выплатят гражданам старше 65 лет с полным страховым стажем, которые не работают и получают минимум - 1712 гривен. Закон гласит, что таким украинцам нельзя платить меньше 40% от минимальной зарплаты.

В связи с ростом последней этой категории пенсионеров полагается не менее двух тысяч гривен в месяц.

Напомним, Кернес в октябре пойдет под суд: что наделал мэр.

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