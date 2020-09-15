Представники громадської організації вимагають перейменувати станцію харківського метро "Завод імені Малишева"

За даними громадських діячів, Інстиут Національної Пам'яті направив відповідний лист до Харківського метрополітену.

Як повідомляє організація, Український інститут національної пам'яті роз'яснив, що В'ячеслав Малишев був членом ЦК КПРС у 1939 -1957 роках.

Харків'яни негативно сприйняли таку новину:

"ці активісти побудували б все що було заводи, фабрики, колгоспи, а потім би воду каламутили, а то нічого не зробили у своєму житті", " Харків -- улюблене місто, тут жили 5 моїх поколінь і тут вам не бандерштат, не вам вирішувати що і як називати не подобається -- геть пішли з нашого міста", " Задовбали! Скільки можна? До яких пір вони будуть воду каламутити, це історія нашого міста, і нічого немає поганого в тому, що це пов'язано з СРСР. Нехай змінюють свої адреси у себе вдома і не лізуть до Харкова", "Хто вам дав право від імені харків'ян це стверджувати????Дуйте до Львова і перейменовуйтесь у що хочете", "Краще онкохворим допомагали, ніж ідіотизмом займалися. Невже це так важливо?",- обурюються харків'яни.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

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