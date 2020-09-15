На Харківщині захворюваність китайським вірусом за добу різко зросла
У Харківській області за минулу добу кількість хворих вірусом збільшилася на 2,38% - до 13160 пацієнтів
Про це повідомляє РНБО.
Відомо, що за останню добу На Харківщині лабораторно підтвердили 307 нових випадків (+2,38%), загальна кількість захворювань з початку пандемії становить 13160 пацієнтів.
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За останню добу в результаті вірусу померли три людини (всього кількість жертв досягла 275), одужали — 70 осіб (всього — 3935).
Раніше ми писали, що міськрада Харкова підтвердила, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному.
Градоначальник перебуває в лікарні з 10 вересня. У той же час, що саме підкосило Кернеса в прес-службі не уточнюють.
Відомо, що обов'язки в даний момент виконує секретар міськради Олександр Новак.
Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.
Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".
Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".