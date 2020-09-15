На Харківщині захворюваність китайським вірусом за добу різко зросла

У Харківській області за минулу добу кількість хворих вірусом збільшилася на 2,38% - до 13160 пацієнтів

Про це повідомляє РНБО.

Відомо, що за останню добу На Харківщині лабораторно підтвердили 307 нових випадків (+2,38%), загальна кількість захворювань з початку пандемії становить 13160 пацієнтів.

За останню добу в результаті вірусу померли три людини (всього кількість жертв досягла 275), одужали — 70 осіб (всього — 3935).

Раніше ми писали, що міськрада Харкова підтвердила, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному.

Градоначальник перебуває в лікарні з 10 вересня. У той же час, що саме підкосило Кернеса в прес-службі не уточнюють.

Відомо, що обов'язки в даний момент виконує секретар міськради Олександр Новак.

Нагадавши, Кернес у жовтні піде під суд: що наробив мер.

Як повідомляла Politeka, харківські активісти звернулися в прокуратуру через блокноти і ручки: "зажадали залучити...".

Також Politeka писала, що "збиткове" підприємство Кернеса купило останній iPhone за п'ять мінімалок: "крім того ...".