Зарплатами понад 25 тисяч гривень на місяць можуть похвалитися 4,3% жителів Харківщини

Ще у 12,7% харків'ян дохід в межах 15-25 тисяч гривень, передає "Місто Х".

А ось зарплату в розмірі 10-15 тисяч на Харківщині отримують 19,8% жителів. Ще 19,1% людей заробляють від 7 до 10 тисяч гривень.

"Серед людей, які живуть на "мінімалку", найбільше працівників сфери освіти (12,4 тис.осіб), трудящих на підприємствах промисловості (9,8 тис. осіб), а також у сфері охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 тис. осіб)», - розповіли в ГУ статистики в Харківській області.

Раніше ми писали, що в Харкові хочуть перейменувати станцію метро імені Малишева.

Відповідно до роз'яснень Українського інституту національної пам'яті станцію має бути перейменовано, оскільки В'ячеслав Малишев був членом ЦК КПРС у 1939 -1957 роках.

Інститут нацпам'яті дав запит в метрополітен з вимогою декомунізувати цю станцію, однак відповідь не отримав.

"Ми теж звернемося до КП" Харківський метрополітен "і міської ради, а в разі відмови-будемо судитися", - пишуть активісти.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.

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