Зарплатами более 25 тысяч гривен в месяц могут похвастаться 4,3% жителей Харьковщины

Еще у 12,7% харьковчан доход в пределах 15-25 тысяч гривен, передает "Город Х".

А вот зарплату в размере 10-15 тысяч на Харьковщине получают 19,8% жителей. Еще 19,1% людей зарабатывают от 7 до 10 тысяч гривен.

«Среди людей, которые живут на "минималку", больше всего работников сферы образования (12,4 тыс. человек), трудящихся на предприятиях промышленности (9,8 тыс. человек), а также в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (8 тыс. человек)», - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.

Ранее мы писали, что в Харькове хотят переименовать станцию метро имени Малышева.

В соответствии с разъяснениями Украинского института национальной памяти станцию должна быть переименована, поскольку Вячеслав Малышев был членом ЦК КПСС в 1939 -1957 годах.

Институт нацпамяти дал запрос в метрополитен с требованием декоммунизировать эту станцию, однако ответ не получил.

“Мы тоже обратимся к КП “Харьковский метрополитен” и городского совета, а в случае отказа – будем судиться”, – пишут активисты.

К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.

Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.

Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.