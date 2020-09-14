Зарплатами более 25 тысяч гривен в месяц могут похвастаться 4,3% жителей Харьковщины
Еще у 12,7% харьковчан доход в пределах 15-25 тысяч гривен, передает "Город Х".
А вот зарплату в размере 10-15 тысяч на Харьковщине получают 19,8% жителей. Еще 19,1% людей зарабатывают от 7 до 10 тысяч гривен.
«Среди людей, которые живут на "минималку", больше всего работников сферы образования (12,4 тыс. человек), трудящихся на предприятиях промышленности (9,8 тыс. человек), а также в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи (8 тыс. человек)», - рассказали в ГУ статистики в Харьковской области.
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Ранее мы писали, что в Харькове хотят переименовать станцию метро имени Малышева.
В соответствии с разъяснениями Украинского института национальной памяти станцию должна быть переименована, поскольку Вячеслав Малышев был членом ЦК КПСС в 1939 -1957 годах.
Институт нацпамяти дал запрос в метрополитен с требованием декоммунизировать эту станцию, однако ответ не получил.
“Мы тоже обратимся к КП “Харьковский метрополитен” и городского совета, а в случае отказа – будем судиться”, – пишут активисты.
К слову, в Харьков вернулся украинец, который 13 лет пролежал в больнице в РФ.
Как сообщала Politeka, под Харьковом ЧП: тысячи домов остались без газа, детали.
Также Politeka писала, что пассажирам пришлось толкать автобус на фоне "успешного Харькова Кернеса": эпичное видео.