У Харкові хочуть перейменувати станцію метро імені Малишева

Відповідно до роз'яснень Українського інституту національної пам'яті станцію має бути перейменовано, оскільки В'ячеслав Малишев був членом ЦК КПРС у 1939 -1957 роках, повідомляє "Об'єктив".

Інститут нацпам'яті дав запит в метрополітен з вимогою декомунізувати цю станцію, однак відповідь не отримав.

"Ми теж звернемося до КП "Харківський метрополітен" і міської ради, а в разі відмови-будемо судитися", - пишуть активісти.

Раніше ми писали, що водії тролейбусів у Харкові відмовляються перевозити велику кількість пасажирів.

Відомо, що 11 вересня в Харкові, близько 15:00 на зупинці "Проспект Гагаріна" утворився затор.

Водії тролейбусного депо №2 відмовилися перевозити пасажирів, на яких не вистачило місць у салоні.

Кондуктори були явно не задоволені тим, що відбувається, але все ж просили пасажирів покинути салон.

Приблизно о 16: 00 кількість тролейбусів стала зменшуватися, а пасажирів у салоні — збільшуватися.

Директор депо Дмитро липовий заявив, що в цій ситуації винні поліцейські, які виписують протоколи і якщо це не припинитися, то практика перевезення пасажирів в такому режимі стане нормою.

Він додав, що готовий йти до суду, щоб опротестувати протоколи, які поліція склала на водіїв. За словами Липового всі представники влади міста знають про те, що відбувається.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

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