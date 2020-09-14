Водії тролейбусів у Харкові відмовляються перевозити велику кількість пасажирів

Про це розповіли у виданні "Kharkiv Today".

Відомо, що 11 вересня в Харкові, близько 15:00 на зупинці "Проспект Гагаріна" утворився затор.

Водії тролейбусного депо №2 відмовилися перевозити пасажирів, на яких не вистачило місць у салоні.

Кондуктори були явно не задоволені тим, що відбувається, але все ж просили пасажирів покинути салон.

Приблизно о 16:00 кількість тролейбусів стала зменшуватися, а пасажирів у салоні — збільшуватися.

Директор депо Дмитро Липовий заявив, що в цій ситуації винні поліцейські, які виписують протоколи і якщо це не припинитися, то практика перевезення пасажирів в такому режимі стане нормою.

Він додав, що готовий йти до суду, щоб опротестувати протоколи, які поліція склала на водіїв. За словами Липового всі представники влади міста знають про те, що відбувається.

Раніше ми писали, що пасажири в харківських маршрутках не дотримуються карантину.

Телеграм-канал" віха " опублікував фотодоказ.

"9:00, маршрутка 219. Дотримання карантинних заходів-везуть тільки сидячих!...ось тільки не все в масках, але це не настільки важливо, мабуть", - говортся в повідомленні.

В іншій маршрутці ситуація гірша-пасажири стоять, і не у всіх маски надіті за правилами - ніс не прикритий.

До слова, до Харкова повернувся українець, який 13 років пролежав у лікарні в РФ.

Як повідомляла Politeka, під Харковом НП: тисячі будинків залишилися без газу, деталі.

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